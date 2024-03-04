Так выглядит будущий пикап Kia Tasman

Австралийский офис Kia опубликовал рекламный ролик, посвященный будущему пикапу Tasman. Эта машина ориентирована на рынки, где пикапы очень любят, то есть на Австралию и США, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

В самом видеоролике автомобиль не показали. Реклама построена вокруг австралийских знаменитостей, которые спорят о том, как должен называться будущий автомобиль. У всех, естественно, свои аргументы. В ролике засветился игрок Австралийской футбольной лиги Лэнс "Бадди" Франклин (Lance Franklin), бывший футболист Джон Алоизи (John Aloisi) и бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски Alexander Volkanovski).

Споры спорами, но уже известно, что автомобиль будет называться Kia Tasman - компания ранее запатентовала это обозначение. Вообще Kia работает над пикапом с 2019 года, а официальная премьера должна состояться в 2025 году. Kia Tasman выступит конкурентом среднеразмерным пикапам Ford Ranger и Toyota Hilux. Kia Australia ранее заявляла, что у машины будет дизельный вариант: скорее всего компания установит мотор объемом 2,2 литра, который также используется в ряде других кроссоверов и внедорожников Hyundai и Kia.

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