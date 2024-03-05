Продажи Honda на подъеме

Honda сообщила о том, что продажи её автомобилей в Китае в феврале 2024 года составили 45 498 единиц, что на 38,63% меньше, чем годом ранее, когда они составляли 74 142 единицы. При этом продажи автомобилей совместного бренда GAC Honda составили 24 162 машины, Dongfeng Honda - 21 336 единиц, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

С января по февраль этого года совокупные продажи автомобилей Honda в Китае составили 146 458 единиц, увеличившись на 5,9% в годовом исчислении, при этом было продано 78 243 единицы автомобилей GAC Honda и 68 215 единиц Dongfeng Honda.

За весь 2023 год совокупные продажи Honda China достигли 1,234 миллиона автомобилей, включая 620 469 автомобилей, выпущенных на совместном предприятии GAC Honda, и 613 712 автомобилей Dongfeng Honda.

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