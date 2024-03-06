BAIC показал новый внедорожник BJ30

Китайская компания BAIC опубликовала первые изображения внедорожника BJ30 второго поколения. Как сообщает местное издание Autohome, премьера автомобиля состоится в самое ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на Autonews. Скорее всего, это произойдет до середины весны. Разбираем в подробностях, что это за машина.



Что это такое?



Внедорожник BJ30 первого поколения был представлен еще в 2020 году и представлял собой рестайлинговую версию кроссовера BJ20. Однако со сменой генерации этот автомобиль существенно преобразился внешне и технически и фактически представляет собой абсолютно новую модель.



Длина автомобиля составляет 4730 мм, ширина - 1910 мм, а высота - 1790 мм. Таким образом по габаритным размерам ВAIC BJ30 превосходит внедорожник Haval Dargo.

Как выглядит?



Внешне внедорожник напоминает модели Jeep. Во внешности новинки угадывается сходство с автомобилями Avenger и Renegade. Однако основными конкурентами машины на местном рынке станут Tank 300 и Jetour Traveler.



Автомобиль получил массивные бамперы, объединенную в один блок переднюю оптику, рельефный капот, вертикальные блоки задних фонарей и расширенные колесные арки. Фотографии салона машины пока опубликованы не были.

Что с техникой?



Автомобиль поступит в продажу с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 188 л.с. Также новинка получит гибридную модификацию на базе этого же 1,5-литрового двигателя. Все остальные технические подробности внедорожника держатся в секрете.

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