Porsche анонсировал появление самого быстрого электроседана в мире

Концерн Porsche показал первую фотографию и начал обратный отсчет времени до премьеры электромобиля, который официально описывается как "самый быстрый Taycan в истории". Презентация машины состоится 11 марта, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Немецкая редакция издания Motor1 предполагает, что речь идет о серийной версии экспериментального Porsche Taycan, который в начале января 2024 года проехал круг по Северной петле трассы Нюрбургринг за 7 минут 07 секунд, установив рекорд для электрических седанов.



Заезд проходил на трассе длиной 20 км и 832 метра. Время Porsche оказалось на 17,6 секунд меньше, чем предыдущий результат, показанный Tesla Model S Plaid и на 26 секунд меньше, чем у стандартного Taycan Turbo S. Однако его до сих пор официально не засчитывали, так как прототип, участвовавший в заезде, не был серийной моделью.

Рекорд Нюрбургринга пока остается за бензиновым, а точнее гибридным автомобилем. Лучшее время среди серийных машин удерживает Mercedes-AMG One: 6 минут и 30 секунд. Лучшим результатом для электромобилей является время хорватского гиперкара Rimac Nevera. Летом 2023 года он преодолел дистанцию за 7 минут и 5 секунд.



Сейчас самой быстрой версией Taycan является Turbo S. После рестайлинга у нее 951 л.с. и полный привод. Характеристики новой версии станут известны только 11 марта, но очевидно, что она будет мощнее.

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