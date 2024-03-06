Так выглядит лифтбэк с дисплеем на лобовом стекле

Китайская компания Arcfox выпустит новый лифтбэк Alpha S5. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschinа.

Отмечается, что одной из главных особенностей станет отсутствие традиционной приборной панели. Все данные будут выводиться на лобовое стекло.

Длина, ширина и высота Alpha S5 составляют 4820, 1930 и 1480 мм соответственно, а колесная база - 2900 мм. Передняя часть новинки закрыта, а фары плавно переходят в окружающую их область, создавая впечатление улыбающейся лисы.

В Китае автомобиль будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Мощность версии с одним двигателем на передней оси составляет 270 л.с. В версии с двумя моторами к задней оси добавляется мотор мощностью 260 л.с.

О том, когда автомобиль поступит в продажу, не сообщается.

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