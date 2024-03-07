«Мини-Lamborgini» от BYD получил самую доступную версию

Китайская компания BYD начала продажи на местном рынке новой версии компактного хетчбэка Dolphin Mini. Спецверсия носит название Honor Edition и стала самой доступной модификаций модели. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina, цены на автомобиль начинаются от 69 800 юаней.



Автомобиль, который в Китае прозвали "мини-Lamborgini" (в создании машины участвовал бывший дизайнер итальянской компании Вольфганг Эггер), построен на платформе BYD e-Platform 3.0. Длина автомобиля составляет всего 4,2 м.

В салоне машины установлены 10,1-дюймовый вращающийся сенсорный дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель и трехспицевый руль. Водителю доступны адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, функция распознавания дорожных знаков и система предупреждения о выходе из полосы движения.

Хетчбэк в версии Honor Edition оборудовали одним электромотором на передней оси мощностью 75 л.с. В зависимости от типа батарей запас хода у машины варьируется от 305 до 405 км.



Официальная премьера Dolphin Mini состоялась в апреле прошлого года на автосалоне в Шанхае. С тех пор модель стала бестселлером китайского рынка в сегменте сити-каров, опередив своих конкурентов Wuling Bingo, Dongfeng Nammi 01 и JAC Yiwei 3 EV.

Также модель приняла участие в краш-тестах Европейской независимой организации Euro NCAP, где смогла получить максимальные пять звезд безопасности. Эксперты отметили высокий уровень защиты автомобилиста и пассажиров практически при всех типах столкновений. Единственное нарекание - высокий риск получения травмы груди водителя при лобовом ударе.