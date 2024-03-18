Япония начала производство летающих автомобилей

Компания Skydrive объявила о начале производства летающего автомобиля SD-05 (eVTOL) на заводе Suzuki в Японии.

Как сообщает Day.Az, производственная мощность предприятия, расположенного в городе Ивата, составляет 100 летающих машин в год.

Салон Skydrive SD-05 имеет три посадочных места, автомобиль оснащен 12 электрическими двигателями и способен осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Его максимальная скорость составляет 100 км/ч, а дальность полета - 15 км. К 2029 году дальность полета планируется увеличить до 30 км, а к 2031 году - оснастить машину системой автономного пилотирования.

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