Названы четыре кроссовера, которые можно купить по цене нового китайского авто
Журнал "За рулем" посоветовал несколько альтернатив новым компактным SUV из Китая по той же цене, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Например, за эти деньги можно приобрести Mazda CX-5 2019-2020 годов выпуска. Отмечается, что кроссовер надежен в эксплуатации, однако нужно осторожно выбирать дизельные модификации. Слабое место турбодизеля на 2,2 л - уплотнения топливных форсунок, которые теряют герметичность на 60-80 тыс. км. Если не заметить проблему вовремя, придется основательно ремонтировать мотор. В бензиновых версиях такой проблемы нет. Однако их приводный ремень и ролики изнашиваются на 70-80 тыс. км.
Также за 3 млн руб. реально купить Skoda Kodiaq такого же возраста, что и Mazda. При этом он значительнее крупнее CX-5. Самая надежная модификация авто с турбодизелем на 2 л с ресурсом до 400 тыс. км. Однако большую часть "вторичек" оснащают бензиновыми турбомоторами на 1,4 л (150 л.с.) или 2 л (180 л.с.) с меньшим ресурсом (примерно 280 тыс. км). Skoda Kodiaq получил надежную роботизированную DSG.
Еще один вариант - пятилетний Kia Sorento Prime с турбодизелем на 2,2 л и 200 л.с. По словам автоэкспертов, двигатель у машины, по сути, беспроблемный. При этом рекомендуется менять топливный насос при первых же признаках износа.
Другой вариант - Volvo XC40 2019-2020 годов. Автоэксперты отмечают, что эта модель построена на платформе CMA, которая также используется в Geely Tugella и Monjaro. То есть автомобиль наполовину китайский. Самой оптимальной будет модификация с бензиновым двигателем Т4 мощностью 190 л.с.
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