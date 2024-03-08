Rivian представила свой новый кроссовер R2

Американский автопроизводитель Rivian представил новый кроссовер R2. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на motor1.com.

Длина машины составляет 4714 мм, а колесная база - 2936 мм. Автомобиль получил фирменную светодиодную полосу во всю ширину передней части и фары в форме стадиона, которые позволяют легко распознать кроссовер на дороге. У машины массивный передний бампер, широкие колесные арки, большой дорожный просвет и выдвигающиеся ручки.

В салоне нового внедорожника на передней панели расположен большой монитор мультимедийной системы. щиток приборов - цифровой. Все сиденья в автомобиле могут складываться и перемещаться. Заднее стекло может опускаться.

Новинка будет доступна с одним, двумя или тремя электромоторами. Один двигатель будет приводить в движение задние колеса. Полный привод доступен для двух других модификаций. Все три версии могут проехать более 460 км на одной зарядке, а самая мощная может развить скорость 97 км/ч менее чем за три секунды.

В США автомобиль будет стоить $45 тыс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!