В Индии запустят летающее такси

Индийская компания ePlane, занимающаяся разработкой первого в стране аэротакси, намерена через полгода представить прототип своего летательного аппарата. Об этом сообщил порталу news18 основатель компании, заслуженный профессор Индийского технологического института в Ченнаи Сатья Чакраварти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Говоря о сроках завершения полноценного прототипа, профессор заявил, что первый полет состоится в октябре-ноябре текущего года. По его словам, в рамках проекта поставлена задача преодолеть серьезные технические и логистические проблемы и создать аппарат, способный преодолевать сложности городских ландшафтов Индии.

"Нам пришлось сделать аэротакси очень компактным, чтобы мы могли приземляться в ограниченном пространстве", - сказал он.

Как заверил разработчик, главный приоритет - обеспечение безопасности пассажиров. Для этого проектировщики предусматривают все возможные аварийные меры и сценарии потенциальных сбоев.

Признав потенциальные эксплуатационные ограничения в городских районах, Чакраварти предложил поэтапный план увеличения числа полетов, основанный на показателях безопасности и соблюдении нормативных требований. "Правила - это, по сути, путь для нас к выходу на рынок", - отметил он.

Касаясь ценовой политики, Чакраварти указал, что стоимость услуг будет вдвое выше, чем у традиционных сервисов такси, таких как Uber, но это будет компенсировано значительной экономией времени пассажиров.

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