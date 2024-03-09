В Германии возбудили дело после нападения на завод Tesla

Федеральная прокуратура Германии расследует дело о поджоге опор линии электропередачи, которые снабжали завод Tesla в Грюнхайде электричеством. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что нападавших подозревают в участии в террористической организации. Им, как сообщается, выдвинуты обвинения в совместном поджоге.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская организация левого толка Vulkangruppe ("Группа вулкана"). Организация заявила, что акция была призвана полностью уничтожить завод Gigafactory. Также члены группировки назвали основателя компании Tesla Илона Маска "технофашистом".

Отмечается, что "Группа вулкана" была основана в 2011 году, и с тех пор ее участники неоднократно устраивали поджоги объектов промышленности.

5 марта радикалы подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они выступают.

После этого завод Tesla, на котором работают 12,5 тысячи человек, был эвакуирован из-за проблем с электричеством.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!