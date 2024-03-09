Отныне Galaxy Watch - не только умные часы Samsung

На выставке тюнинга в китайском городе Шэньчжэнь представили новую версию кроссовера Jetta VS5. Она получила необычное название - Jetta VS5 Galaxy Watch, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Почему именно такое обозначение выбрано, непонятно, но, возможно, это прощальная (или одна из прощальных) версия Jetta VS5 нынешнего поколения. В текущем году должна выйти машина нового поколения: старт производства новинки ожидается в марте, а официальная премьера может состояться на пекинском автосалоне в конце апреля.

Как бы то ни было, Jetta VS5 Galaxy Watch со своим матовым темно-серым кузовом выглядит стильно. Экстерьер разбавляют бирюзовые вставки, которые тянутся по периметру нижней части кузова. А еще у машины несколько иной передний бампер. Обернутый в светлую кожу интерьер такой же, как у серийной версии. То же самое касается и агрегатов: под капотом 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., сочетающийся с 6-ступенчатым "автоматом".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!