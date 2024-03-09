Отныне Galaxy Watch - не только умные часы Samsung
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На выставке тюнинга в китайском городе Шэньчжэнь представили новую версию кроссовера Jetta VS5. Она получила необычное название - Jetta VS5 Galaxy Watch, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

 

Бюджетный кроссовер со стилем. Представлен Jetta VS5 Galaxy Watch

Бюджетный кроссовер со стилем. Представлен Jetta VS5 Galaxy Watch

Бюджетный кроссовер со стилем. Представлен Jetta VS5 Galaxy Watch

Бюджетный кроссовер со стилем. Представлен Jetta VS5 Galaxy Watch

Почему именно такое обозначение выбрано, непонятно, но, возможно, это прощальная (или одна из прощальных) версия Jetta VS5 нынешнего поколения. В текущем году должна выйти машина нового поколения: старт производства новинки ожидается в марте, а официальная премьера может состояться на пекинском автосалоне в конце апреля.

Бюджетный кроссовер со стилем. Представлен Jetta VS5 Galaxy Watch

Бюджетный кроссовер со стилем. Представлен Jetta VS5 Galaxy Watch

Бюджетный кроссовер со стилем. Представлен Jetta VS5 Galaxy Watch

Как бы то ни было, Jetta VS5 Galaxy Watch со своим матовым темно-серым кузовом выглядит стильно. Экстерьер разбавляют бирюзовые вставки, которые тянутся по периметру нижней части кузова. А еще у машины несколько иной передний бампер. Обернутый в светлую кожу интерьер такой же, как у серийной версии. То же самое касается и агрегатов: под капотом 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., сочетающийся с 6-ступенчатым "автоматом".

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