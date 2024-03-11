В Азербайджане могут быть ужесточены требования в отношении парковки автомобилей

В Азербайджане предусматривается ужесточение наказаний, связанных с нарушениями правил парковки автомобилей.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

Он отметил, что в Азербайджане была проведена диагностика для решения проблем, связанных с пробками и другой транспортной инфраструктурой.

"В связи с этим были приглашены международные специалисты. Если раньше мы тратили месяцы на согласование каких-либо решений с соответствующими органами, то теперь нам удалось добиться принятия очень важных решений, проведя четыре заседания.

На одном из последних заседаний мы приняли решение об утверждении автобусной сети. У нас также было новое решение относительно велосипедных и скутерных полос", - добавил Р.Гумматов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!