Электроснабжение завода Tesla под Берлином вновь восстановлено

Электроснабжение завода Tesla в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург), работа которого была парализована на прошлой неделе в результате поджога подстанции, восстановлено. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на энергокомпанию Edis, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, ремонтные работы были завершены значительно раньше, чем первоначально предполагалось. Ранее в Tesla ожидали, что производство остановится до конца недели из-за отключения электроэнергии. Теперь и завод, и логистический центр снова работают. "С тех пор поставки восстановлены", - отмечается в сообщении.

Ранее члены одной из леворадикальных группировок подожгли электроподстанцию, в результате чего завод Tesla был обесточен. Инцидент произошел рано утром во вторник на прошлой неделе. Власти ФРГ решительно осудили поджог подстанции, отметив, что речь идет о преступлении, которое необходимо раскрыть. Американский производитель оценил сумму ущерба, нанесенного заводу из-за простоя, в несколько сотен миллионов евро.

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