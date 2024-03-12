Porsche показала самый мощный Taycan

Компания Porsche официально представила самую мощную версию электрического седана Taycan. Видеозапись презентации Taycan Turbo GT опубликована на официальном канале марки в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил силовую установку мощностью 1092 л.с. До 100 км/ч новый автомобиль способен ускориться за 2,1 с. Показать рекордную мощность электрическому спорткару позволяет импульсный инвертор на основе карбида кремния, который позволяет подать на задний тяговый электродвигатель ток до 900 А.

Автомобиль получил облегченный кузов: боковые стойки, зеркала и юбки бамперов изготовлены из углеволокна, багажный отсек лишился коврика, а из салона убраны стрелочные часы. В задней части кузова спорткара установлено карбоновое антикрыло. Стоимость Porsche Taycan Turbo GT - от $232 тыс.

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