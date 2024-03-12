Hongqi анонсировала премьеру суперседана EH7

Премиальная автомобильная марка из Китая под названием Hongqi, что в переводе означает "красное знамя", анонсировала премьеру нового электроседана EH7. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на пресс-службу компании, на местном рынке дебют модели состоится 20 марта. Разбираемся, что представляет собой новый автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что это такое? Седан Hongqi EH7 ранее был известен под индексом E001. Четырехдверка станет первой моделью нового суббренда под названием Hongqi New Energy. Под этой маркой китайцы планируют выпустить 15 машин разных сегментов, в том числе кроссоверы и минивэны.

Hongqi EH7 построен на платформе FME, а его длина достигает 4,9 м. Таким образом, по габаритным размерам машину можно сравнить, например, с Mercedes-Benz E-Class. Однако одним из основных конкурентов новинки станет премиальный седан Exlantix ES (в России он дебютирует этим летом).



Как он выглядит? Автомобиль получил L-образные фары, заглушку вместо решетки радиатора, "клыкастые" задние фонари (состоят из 285 диодов), панорамную крышу, скрытные ручки дверей и тормозные суппорты Brembo красного цвета. В салоне машины установили большой экран, который объединяет виртуальную приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, а также двухспицевый руль. Также седан оборудовали проекционным дисплеем, системой распознавания лиц и автопилотом.

Что с техникой? Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. По неофициальным данным, заднеприводную версию Hongqi EH7 оборудуют одним электромотором мощностью 340 л.с. Разгон до сотни у такого седана займет 3,9 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. Что касается полноприводной модификации машины, то ее мощность превысит 600 л.с. Запас хода у новинки будет варьироваться от 760 до 820 км.

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