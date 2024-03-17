Xiaomi выпустит свой первый электромобиль

Китайский производитель электроники Xiaomi, который уже много лет готовит свой выход в автомобильный сектор, объявил сегодня, 12 марта, что начнет коммерциализировать свой первый электромобиль в конце месяца.

Как сообщает Day.Az, Xiaomi - третий по величине производитель мобильных телефонов в мире - также производит устройства с сенсорным экраном, подключенные часы, наушники, скутеры и мотоциклы.

"Официальный запуск Xiaomi SU7 состоится 28 марта", - написал исполнительный президент Xiaomi Лэй Цзюнь в китайской социальной сети Weibo. Анонс сопровождался фотографией автомобиля, впервые показанного прессе в декабре.

В полдень 12 марта цена акций Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже выросла почти на 10 проц.

Автомобиль SU7 выпускает местный производитель BAIC, а Xiaomi предоставляет программы и электронные компоненты для автомобиля. Батареи имеют запас хода до 800 километров.

У Xiaomi большие амбиции в автомобильном секторе.

"Наша цель - войти в пятерку лучших производителей мира после 15-20 лет упорного труда", - заявил Лэй Цзюнь в декабре прошлого года.

Основанная в 2010 году компания Xiaomi добилась стремительного роста, предлагая высококачественные устройства по доступным ценам, которые она первоначально продавала напрямую через Интернет.

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