Представлен защищающий от вспышек на Солнце чехол для электромобилей

Компания Mission Darkness выпустила автомобильный чехол CyberCylent EMP Faraday для Tesla CyberTruck и других электрокаров, который должен защищать транспорт от разрушительных последствий вспышек на Солнце в виде следующих за ними электромагнитных бурь на Земле. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание CleanTechnica.

CyberCylent EMP Faraday представляет собой сборный автомобильный бокс, каркас которого обтягивается специальной тканью TitanRF, состоящей из медно-никелевого композита. Благодаря TitanRF чехол превращается в клетку Фарадея, которая блокирует полный спектр радиочастотных сигналов, включая Wi-Fi, Bluetooth, сигналы сотовой связи (5G), GPS, RFID, NFC и не только.

CleanTechnica пишет, что таким образом чехол способен обеспечить защиту автомобилю не только от электромагнитных бурь, но и от кибератак.

Вспышки на Солнце происходят регулярно. Сообщается, что особо мощные из них способны повредить на Земле различную электронику. В частности, вывести из строя некоторые компоненты в электромобилях.

CyberCylent EMP Faraday имеет и ряд недостатков. Во-первых, из-за блокирования всех радиосигналов машина в таком чехле не сможет получить важное обновление ПО. Во-вторых, из-за состава ткани тент быстро окисляется и, как следствие, не пригоден для использования под открытым небом.

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