Audi представила обновленный A3

Компания Audi представила обновленное семейство A3. После рестайлинга седан и хетчбэк изменились внешне и стали более технологичными. Кроме этого, модель обзавелась "вседорожной" модификацией allstreet, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Как выглядит?



Седан и хетчбэк получили новую решетку радиатора Singleframe, угловатые воздухозаборники, а также видоизмененные бамперы и диффузор. Также модель оборудовали иными ходовыми огнями с возможностью настройки "световой подписи". Такая опция ранее была доступна на "старших" моделях немецкого бренда.



Что касается "внедорождной" версии allstreet, то ее укомплектовали приподнятой решеткой радиатора в стиле кроссоверов Q-серии, модифицированной подвеской, а также 17-дюймовыми колесными дисками. Клиренс у кросс-хетчбэка был увеличен на 15 мм.



Что с интерьером?



В салоне машины появилась новая подсветка, а также другой селектор трансмиссии. Рестайлинговый A6 оборудовали цифровой приборной панелью, 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы и целым ворохом систем помощи водителю на дороге.



Что с техникой?



Изначально обновленный Audi A3 поступит в продажу в версии "мягкий гибрид" с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым "роботом". Также клиентам будет доступен дизельный агрегат на 150 л.с. Позже моторная гамма модели будет расширена.



Сколько стоит?



В Европе цены на автомобиль стартуют от €35 650. Версия allstreet обойдется минимум в €37 450.





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