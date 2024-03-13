Xiaomi продаст свой первый электромобиль

Китайская компания Xiaomi объявила о скором запуске в продажу своего первого электромобиля - седана SU7 (Speed Ultra). Официальное начало продаж запланировано на 28 марта, сообщил глава компании Лэй Цзюнь в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



По его данным, седан SU7 будет доступен к заказу в 59 магазинах, расположенных в 29 городах по всему Китаю. Тест-драйвы в Поднебесной начнутся с 25 марта.

Глава Xiaomi также отметил, что седан SU7 станет "лучшим выбором для тех, кто ищет автомобиль с передовыми интеллектуальными технологиями и высоким качеством вождения".



Цена автомобиля на данный момент держится в тайне, но ранее Лэй Цзюнь упоминал, что SU7 будет стоить около 500 тыс. юаней (примерно $70 тыс. или 6,5 млн руб.), отметив при этом, что у модели будет не много конкурентов в этом ценовом диапазоне.

Напомним, что автомобиль от китайской компании Xiaomi впервые был представлен в декабре 2023 года. На презентации заявлялось, что благодаря операционной системе Xiaomi HyperOS он отличается высокой степенью интеграции со смартфонами и устройствами умного дома от Xiaomi. Глава компании подчеркивал, что Xiaomi стремится конкурировать с такими гигантами, как Porsche и Tesla.





Впоследствии Xiaomi планирует стать одним из пяти крупнейших автопроизводителей в мире, заявил глава компании на презентации в декабре 2023 года.