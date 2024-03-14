Hyundai отзовет десятки тысяч автомобилей

Один из крупнейших производителей автомобилей в мире, южнокорейская Hyundai объявила отзывную кампанию в США. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Компания отзовет 28 439 автомобилей из-за возможной утечки масла. Эта проблема может увеличить риск возгорания моторного отсека, объяснили в профильном ведомстве.

В отзывную кампанию попадут партии автомобилей Genesis G80 2018-2020 годов выпуска, модели G90, произведенные в 2017-2022 годах, а также машины G70, выпущенные с 2019 по 2022 год, оснащенные 3,3-литровым двигателем V6 с турбонаддувом.

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