В Азербайджане выросло производство легковых автомобилей

В январе-феврале 2024 года в Азербайджане было произведено 574 единицы легковых автомобилей и 149 единиц грузовых автомобилей.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство легковых автомобилей выросло на 25,9%, а грузовых - на 33%.

Отметим, что по состоянию на 1 марта текущего года запасы готовой продукции составили 232 единицы легковых и 64 единицы грузовых автомобилей соответственно.

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