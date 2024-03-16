Skoda показала новый доступный кроссовер Epiq

Компания Skoda представила концептуальный кроссовер под названием Epiq. Однако уже в следующем году новинка получит серийную версию. Разбираемся, что это за автомобиль.



Как он выглядит?



Длина пятиместного Skoda Epiq составляет 4,1 м. Таким образом, по габаритным размерам автомобиль уступает компактному кроссоверу Kamiq. Дизайн машины выполнен в фирменном стиле Modern Solid и получил черты Kodiaq.



Новинку оборудовали заглушкой вместо традиционной решетки радиатора (под ней скрываются радар и камера), узкими Т-образными ходовыми огнями, матричными фарами, большими бамперами с вертикальными прорезями, рельефным капотом и рейлингами на крыше.

Что в салоне?



В салоне машины установлены 5,3-дюймовая виртуальная приборная панель, 13,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, двухспицевый руль и беспроводная зарядка для смартфона. Объем багажного отделения - 490 л.

Что с техникой?



По предварительным данным, Skoda Epiq построили на платформе MEB Entry, которая предназначена для переднеприводных электрокаров. В движение машину приводит электрическая силовая установка, подробности о которой пока не раскрываются. Ожидается, что запас хода модели составит около 400 км.

Сколько будет стоить?



Цены на товарный Skoda Epiq будут начинаться от €25 тыс.