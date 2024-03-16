В Сети рассекретили Chery Fulwin T10

В Сети раскрыли дизайн нового большого кроссовера T10, который будут выпускать под возрожденной маркой Fulwin. Фотографии новинки без камуфляжа издание CarNewsChina обнаружило в базе китайского Минпрома, передает Day.Az.



Что это такое?



Под маркой Fulwin компания Chery продает гибридные автомобили. Сейчас их модельный ряд состоит из седана A9, который фактически представляет собой серийную версию концепта Chery Arrizo Star, и кроссовера T11. Всего под новым брендом китайцы планируют продавать 11 автомобилей.



Как он выглядит?

Автомобиль длиной в 4,8 м внешне напоминает Chery Tiggo 9. Кроссовер доступен в пяти- и шестиместном исполнении. Машина получила решетку радиатора с вертикальными прорезями, скрытные дверные ручки, рейлинги на крыше, узкую оптику, объединенные в один блок фонари и многоспицевые колесные диски диаметром 18, 19 и 20 дюймов. Фотографий салона пока опубликовано не было.



Что с техникой?



Chery Fulwin T10 получит гибридную силовую установку. В ее состав войдут 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и 220 Нм, а также электромотор, развивающий 204 л.с. и 310 Нм. На одном заряде машина сможет проехать около 100 км.

Когда премьера и сколько будет стоить?



По предварительным данным, премьера кроссовера состоится на Пекинском автосалоне в конце апреля. На местном рынке продажи машины начнутся до начала лета. Цены на модель будут варьироваться от 180 тыс. до 250 тыс. юаней.

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