Необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля

Водителям, которые жалуются на быстро загрязняющееся рулевое колесо, посоветовали очищать его с помощью популярной игрушки - слайма или лизуна. Такую рекомендацию дает издание "БелНовости", передает Day.Az.

Чтобы очистить руль от пыли и других загрязнений, нужно растянуть липкую игрушку и обтянуть ею руль. Спустя несколько секунд ее можно снять - слайм приклеит к себе всю пыль. Аналогичным образом реально очистить все кожаные и пластиковые поверхности внутри салона. Преимущество игрушки заключается в том, что он может легко проникать в труднодоступные места за счет своей консистенции.

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