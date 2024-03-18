Сборку Lada Granta запускают в Азербайджане

На следующей неделе в Азербайджане стартует производство российских автомобилей Lada Granta методом крупноузловой сборки. Открытие нового сборочного предприятия ожидается в последние дни марта в городе Гянджа, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Отмечается, что в декабре прошлого года в Азербайджан были отправлены 11 автокомплектов Lada Granta для отработки технологических процессов перед запуском серийной сборки. Эти машинокомплекты станут первыми, собранными на новом заводе.

Выход на азербайджанский рынок стал для АвтоВАЗа одним из ключевых экспортных направлений в 2023 году. За прошедший год в Азербайджан было поставлено свыше 400 готовых автомобилей Lada различных моделей. Открытие локального производства позволит нарастить присутствие бренда в стране.

Предположительно, сборка автомобилей будет вестись на заводе AzSamand. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 10 тысяч машин Lada в год. Помимо Granta, на предприятии могут организовать сборку других моделей российского бренда.

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