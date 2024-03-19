Названо главное условие для смены зимних шин на летние

Замена зимних шин на летние - это как раз тот случай, когда торопиться точно не стоит. О том, когда можно спокойно "переобувать" машину, "Известиям" 19 марта рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов, передает Day.Az.

"Рекомендую дождаться устойчивого +6 и днем и ночью. Если провести шиномонтаж слишком рано, то неизбежны ситуации, когда утром вы будете катиться по гололеду на практически неуправляемой машине, возрастает риск ДТП", - сказал Родионов.

По его словам, нет ничего страшного, если около неделю поездить на шипованной резине по асфальту. А вот летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет при малейшем минусе.

"Однако затягивать со сменой покрышек тоже не стоит. Во-первых, в теплую погоду зимние шины будут быстрее изнашиваться. Во-вторых, шины перегреваются и теряют свои свойства, поездка становится не безопасной", - предупредил автоэксперт.

По его словам, цены на шиномонтаж в весеннем сезоне 2024 не будут существенно отличаться от осени 2023.

"Традиционно, чем раньше озаботится услугой по переобувке колес при устойчивом +6 и выше в своем регионе, тем меньше будет очередей и тем более предсказуемо ценообразование - не будет наценок за срочность. Кроме того, качественно проведенный шиномонтаж на сервисе с использованием точного балансировочного оборудования, пневматических подъемников и динамометрических ключей по понятной причине отличается по стоимости от сезонного шиномонтажа в гаражах. Но это отражается на вашей безопасности, а также износе резины - и на этом экономить точно не стоит", - добавил Родионов.

Кроме того, эксперт поделился некоторыми рекомендациями. В частности, если планируется использовать резину, на которой уже ездили в прошлом сезоне, то обязательно нужно проверить ее на различные повреждения, деформации. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм.

"Есть простые правила, которых стоит придерживаться при сезонном шиномонтаже. Например, колеса можно менять местами, чтобы износ был равномерным. При этом нужно учитывать направленность и асимметричность шин. В квалифицированных СТО вам обязательно предложат провести такую ротацию колес, которые уже использовались в прошлом сезоне. Также рекомендую балансировать диски перед установкой на автомобиль. И важно придерживаться давления, рекомендованного автомобильным производителем, чтобы не снижать ходовые характеристики машины и не портить шины", - подчеркнул автоэксперт.

Также он подчеркнул, что для любого авто необходимо покупать современную резину, так как от даты выпуска зависят качественные и эксплуатационные характеристики шин. Информация о дате производства шины размещается на боковой стороне в овальном штампе. Оптимальный срок хранения летних шин не превышает пяти лет.

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