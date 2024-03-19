На заводах Mercedes-Benz начнут работать человекоподобные роботы

Mercedes-Benz заключил соглашение с американским стартапом Apptronik об эксперименте по применению на конвейерах производителя человекоподобных роботов Apollo, сообщает пресс-служба американской компании, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Роботы будут выполнять рутинную и физически тяжелую работу, на которую автоконцерну становится все труднее набрать людей. К непосредственной сборке автомобилей роботов не допустят.



Apptronik отмечает, что этот эксперимент по внедрению роботов на завод Mercedes-Benz станет первым случаем коммерческого применения Apollo.



Внешне Apollo напоминает человека. У робота две руки и ноги, голова, а также имеется подобие лица. Рост составляет 170 см, вес - 73 кг.

Роботы способны переносить грузы весом до 25 кг. Mercedes-Benz изучает возможность использовать этих роботов для доставки деталей на конвейер с одновременной проверкой компонентов.



В компании ожидают, что внедрение Apollo высвободит время высококвалифицированного персонала, который сможет заняться более сложными задачами. Кроме того, привлечение таких роботов, которые оптимизированы для работы в общем с людьми пространстве, позволит избежать полномасштабной модернизации объектов.

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