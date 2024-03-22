Опубликованы первые изображения внедорожника Haval Dargo Hi4

В Китае 25 марта дебютирует новая, более мощная версия внедорожника Haval Dargo, которая получила приставку Hi4. Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com. Перед премьерой компания Haval распространила фото новинки.

Отмечается, что у внедорожника изначально была бензоэлектрическая версия, но с передним приводом. Теперь же к дебюту готовится полноприводный и более мощный гибридный вариант Hi4, который рассчитан на серьезное бездорожье.

Автомобиль оснастят трехмоторной гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Вместе с двумя электродвигаелями он будет развивать 378 л.с. Расход топлива составит расходуя 1,83 л. на 100 км пути в смешанном цикле.

Haval Dargo Hi4 будет оснащен семью программам движения, включая "грязь" и "песок".

До этого "АвтоВАЗ" назвал три преимущества вариатора для Lada Vesta. Такая коробка передач хорошо подходит для моторного отсека Lada Vesta, достаточно надежна и рассчитана на высокий крутящий момент. У мотора пиковый момент - 170 Нм, а коробка передач рассчитана минимум на 180 Нм.

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