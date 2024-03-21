Выяснилось, что обязательно нужно сделать с машиной весной

С приходом весны ответственный владелец должен проводить ряд мероприятий со своим автомобилем. Собственник и руководитель автосервисов Fit Service Андрей Мершиев рассказал "Российской газете", что обязательно следует сделать с машиной после зимы, передает Day.Az.

"Рекомендую каждому автовладельцу проверять машину каждые полгода. Здесь привязка к сезону по желанию, но заехать на диагностику именно после зимы - правильный подход. Обязательно проверьте исправность ходовой части, состояние основных технических жидкостей, ремни навесных агрегатов, тормозные колодки, щётки стеклоочистителя, систему кондиционирования.

Своевременная замена техжидкостей на автомобиле поможет сохранить и продлить срок службы автомобиля и его агрегатов.

Например, большинство владельцев не знают, что антифриз так же, как и масло, меняется по регламенту или по состоянию. Проверить антифриз необходимо на автосервисе с помощью специального прибора - рефрактометра. Он определяет температуру кристаллизации жидкости и другие важные характеристики. Как правило, на новом автомобиле антифриз меняется через 5 лет эксплуатации, а на автомобиле с пробегом - раз в два года. Но мало кто помнит, когда производилась последняя замена, поэтому проверка - простой и удобный вариант. Качественный антифриз поможет сохранить систему охлаждения в исправном состоянии и также позволит не перегреть мотор.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть она втягивает влагу. За два года в системе накапливается около 5% воды, что снижает температура кипения жидкости. Состояние этой жидкости также проверяют специальным прибором. Если она не в допусках, её важно своевременно поменять.

Масло в двигателе меняется по пробегу, но с учетом особенностей эксплуатации автомобиля в России. Завод изготовитель любого масла рекомендует менять жидкость по пробегу в 10-15 тысяч км, но мы советуем ориентироваться на 7,5 тысяч км пробега, потому что живем в стране с суровым климатом.

На состояние масла влияет окружающая среда, когда городская пыль, сажа и грязь загрязняют жидкости. Все мы бесконечно стоим в пробках - пробега нет, а моточасы идут, ресурс мотора и, соответственно, масла снижается. И частые прогревы машины в зимнее время, а это в среднем полгода в нашей стране, также уменьшает ресурс моторного масла. Поэтому замена техжидкости после зимы - это самое подходящее время.

Кроме того, после зимы меняются такие "расходники", как воздушный фильтр и салонный фильтр, щетки стеклоочистителя, довольно часто - колодки", - отметил Мершиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!