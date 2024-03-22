Tesla сокращает производство электромобилей на заводе в Шанхае

Американская компания Tesla решила сократить производство электромобилей на своем заводе в Шанхае, где выпускают седан Model 3 и кроссовер Model Y. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, в марте руководство предприятия указало сотрудникам сократить производство Model 3 и Model Y и перейти с шестидневной на пятидневную рабочую неделю. Издание связывает такое решение с острой конкуренцией на рынке электромобилей КНР и вялыми показателями продаж.

По расчетам Китайского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC), на которые ссылается агентство, продажи электромобилей Tesla в республике в феврале 2024 года снизились на 20% по сравнению с февралем 2023 года. Оборот электромобилей за январь - февраль 2024 года также упал на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы продаж электромобилей других производителей, в том числе концерна BYD, увеличились на 37,5% за первые два месяца 2024 года. Несмотря на то что компания решила снизить цены на свою продукцию в Китае, на внутреннем рынке КНР было продано только 53% от всех произведенных на шанхайском заводе электромобилей.

Агентство отмечает, что сокращение производства на шанхайском заводе Tesla может продлиться минимум до начала апреля, когда в Китае будут отмечать праздник Цинмин (Чистого света, день поминовения усопших).

Соглашение о строительстве завода по выпуску электромобилей Tesla в Шанхае было подписано в июле 2018 года. Общие инвестиции в проект составили около $7 млрд. На заводе в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности, в Данию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Нидерланды и Норвегию. В сентябре 2023 года предприятие сообщили, что выпустило свой двухмиллионный по счету электромобиль.

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