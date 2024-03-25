В США готовятся к внедрению самых жестких экостандартов в истории

Джо Байден готов внедрить самые жесткие экостандарты в истории США. Агентство по охране окружающей среды (EPA) объявило о завершении разработки новых норм выбросов. Программа предусматривает почти 50-процентное сокращение эмиссии вредных веществ в период с 2027 по 2032 год. Прямого запрета на двигатели внутреннего сгорания в законопроекте нет, но к 2032 году показатели выбросов оксидов азота и органических газов должны сократиться вполовину, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Президент Байден не скрывает симпатии к электрокарам, и текущая администрация лоббирует резкое ужесточение экологических норм. Президент США поставил цель: половина новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей к 2030 году должны быть лишены двигателей внутреннего сгорания. Главный оппонент Байдена - Дональд Трамп - пообещал отменить климатические программы, если вернётся в Белый дом.

Хотя доля электромобилей в общем объёме продаж новых автомобилей в документе EPA напрямую не указана, в организации не скрывают: от 30 до 56 процентов легковушек и от 20 до 32 процентов среднетоннажных автомобилей должны перейти на электротягу полностью, чтобы средние показатели выбросов соответствовали заявленным. В заявлении EPA отмечает, что одобренный Байденом экостандарт разработан с учётом уступок автопроизводителям и американскому профсоюзу рабочих UAW.

Хотя EPA намекает на компромисс, на самом деле в текущем виде законопроект не устраивает никого, считает New York Times. Экологи-активисты упрекают Белый дом, что экостандарт написан под давлением автомобильной промышленности и крупных нефтяных компаний.

Республиканцы намерены инициировать судебный процесс против законопроекта. Представитель EPA настаивает, что ужесточение экостандартов позволит сэкономить 13 миллиардов долларов на ежегодной медицинской помощи и 46 миллиардов долларов на ежегодных расходах на бензин и дизтопливо.

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