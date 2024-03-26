Раскрыт список самых быстрых массовых автомобилей в мире

Портал HotCars провел исследование и составил рейтинг самых быстрых автомобилей массового производства стоимостью менее $30 тыс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, самым быстрым массовым автомобилем признан Chevrolet Camaro 1LT 2023 года, который разгоняется с места до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 5,4 с. Максимальная скорость - 249 км/ч. На втором месте Toyota GR86 2023 года выпуска с разгоном от 0 до 97 км/ч за 5,4 с. и максимальной скоростью 225 км/ч. На третьем месте находится Subaru BRZ Premium 2024 года, который способен разогнаться до 97 км/ч за 5,4 с., а максимальная скорость, которую он способен развить, ограничена на отметке 225 км/ч.

В топ-10 входят Mazda 3 2024 года (0-97 км/ч за 5,6 с.), Мazda MX-5 Miata Sports 2024 года (5,7 с.), Mini Cooper S 2024 года (6,4 с.), Honda Civic Si 2024 года (6,6 с.), Kia Forte GT 2024 года (6,7 с.), Chevrolet Bolt EUV 2023 года (7 с.) и Kia K5 EX 2024 года (7 с.)

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