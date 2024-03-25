В Китае представят конкурента минивэна Volkswagen ID.BUZZ

Китайский автопроизводитель Zeekr распространил изображение нового минивэна Mix, премьера которого состоится 25 апреля в Пекине. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что над дизайном работал бывший стилист Bentley Штефан Зилафф. Длина автомобиля составляет 4688 мм, он станет конкурентом модели Volkswagen ID.BUZZ. Особенность новинки - передние двери. Для выхода водителя и пассажира их необходимо сдвинуть вперед. Zeekr Mix рассчитан на пятерых: сзади предусмотрен только обычный трехместный диван.

Zeekr Mix унаследовал платформу, тяговую батарею и задний 421-сильный электродвигатель у седана 007. Все остальные данные о модели будут объявлены во время презентации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!