В полиции Дубая появился новый «заряженный» автомобиль

В автопарке полиции Дубая появился "заряженный" Mercedes-AMG G 63 от тюнинг-ателье Mansory. Об этом сообщает arabianbusiness.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил фирменный обвес Mansory, в который входит капот из карбона, видоизмененные бамперы, решетка радиатора, декоративные воздухозаборники на крыльях, спойлер, новый кофр для запасного колеса, диодная подсветка.

Под капотом автомобиля находится 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8, мощность которого выросла с базовых 585 л.с. до 720 л.с. за счет установки нового блока управления двигателем и спортивной выхлопной системы.

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