Mitsubishi представила обновленный Pajero Sport
Компания Mitsubishi представила в Таиланде внедорожник Pajero Sport с новым дизелем 2.4, который ранее получил пикап L200, передает Day.Az.
Двигатель с заводским индексом 4N16 развивает 184 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой АКП, хотя на пикапе ему полагается 8-ступенчатый автомат. Для автомобиля предусмотрены четыре режима движения по бездорожью.
У внедорожника Pajero Sport существенно обновлен интерьер: он получил новых трехспицевый руль, виртуальную приборную панель, а также интерфейс медиасистемы, в которой появилась поддержка беспроводного соединения через Apple CarPlay и Android Auto.
Также среди опций появился расширенный набор систем активной безопасности и кожаная отделка салона красного цвета.
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