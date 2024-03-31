Audi выпустила последний экземпляр спорткара R8
Немецкая компания Audi выпустила последний экземпляр спортивного автомобиля Audi R8. Модель больше производиться не будет. Как передает Day.Az, об этом сообщает motor1.com.
Отмечается, что последним стал автомобиль с желтым кузовом в версии Performance Quattro Edition с карбоновой отделкой и 20-дюймовыми колесными дисками. Изначально Audi планировала завершить производство R8 в конце 2023 года. Однако на фоне новостей об отставке модели популярность суперкара выросла, что побудило компанию продлить выпуск.
В 2023 году продажи R8 выросли на 49% и составили 1591 единицу. Однако спорткар по-прежнему продавался хуже, чем любая другая модель Audi.
До этого стало известно, что немецкая компания Porsche оказалась вынуждена досрочно снять с производства спорткары Boxster и Cayman из-за новых правил кибербезопасности, которые вступают в силу в июле 2024 года.
В компании пояснили, что трудности возникли из-за электронной архитектуры автомобилей, которые не соответствуют новым европейским стандартам кибербезопасности.
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