Врач ЛОР рассказал, что будет с водителем из-за громкой музыки в салоне автомобиля

Включение аудиомагнитолы в автомобиле на высокую громкость провоцирует быстрое наступление глухоты среди водителей. Как передает Day.Az, об этом в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

"Прослушивание музыки на высокой громкости, особенно если речь идет о привычке, представляет собой серьезную угрозу для слуха водителя. Риск потери слуха возрастает, если мы говорим о тюнингованных автомобилях, в которые часто устанавливают огромные мощные динамики, воспроизводящие музыку на низких частотах", - рассказал врач.

Лесков добавил, что недавно в Южном Судане, где практически отсутствуют дорожное сообщение и промышленность (то есть источники низкочастотных шумов), провели исследование остроты слуха среди жителей. Оно показало, что там люди даже в возрасте 70-80 лет имеют прекрасный слух, в отличие от жителей мегаполисов в развитых странах.

"В принципе музыку рекомендуется слушать не более часа в день", - напомнил отоларинголог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!