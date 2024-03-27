Новый электрический кроссовер представили в Китае

Компания BYD начала продажи на китайском рынке кроссовера Yuan UP - младший электромобиль из линейки Dynasty. По информации Car News China, кроссовер будет продаваться в трех комплектациях. Самая доступная из них в КНР начинается от 96 800 юаней, а максимальная версия обойдется в 119 800 юаней.

Что это за автомобиль?

Yuan UP построен на архитектуре e-Platform 3.0, которая роднит его с другими моделями бренда BYD, например, с Yuan Plus и Dolphin. Электрокар по габаритам похож на Hyundai Creta - 4310х1830х1675 мм при колесной базе 2620 мм. Автомобиль будет оснащен только одним электродвигателем на передней оси, но в двух вариантах 95 и 177 л.с. Максимальная скорость машины составит 160 км/ч. Запас хода варьируется от 301 до 401 километра.



Как он выглядит?

Внешность BYD Yuan Up выполнена в стандартном для этой линейки стиле с плавными обводами кузова и узкой оптикой. К примеру, сейчас уже видно необычное оформление задних стоек, которые создают эффект "парящей крыши".





