Geely показала новый электрический кроссовер Galaxy E5

Geely опубликовала фотографии своего нового кроссовера Galaxy E5, но пока что в камуфляже. Ожидается, что новинку впервые покажут живьем на автосалоне в Пекине в апреле 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Как он выглядит?

Автопроизводитель еще не снял камуфляжный слой с новинки, однако уже сейчас можно сказать, что Geely Galaxy E5 внешне напоминает стандартный современный кроссовер с некоторыми интересными дизайнерскими решениями. Среди них выделяются скрытые дверные ручки, аэродинамичные колесные диски и спойлер, а также фонари "сквозного" типа. Автомобиль имеет переднюю часть, типичную для электромобиля, с логотипом бренда и острыми фарами. Интересная деталь: кузов автомобиля украшен словом "привет" на разных языках мира, именно это слово можно разглядеть на камуфляже.

Сколько он будет стоить?



Ожидается, что новый кроссовер будет стоить в диапазоне от 150 тыс. до 200 тыс. юаней, однако на текущий момент от производителя не было никакой информации о цене.

Другие подробности



Учитывая, что седан Galaxy E8 из этой же серии и его представили чуть меньше года назад, можно предположить, что и Galaxy E5 получит схожую конфигурацию. Galaxy E8 оборудован одним мотором на задней оси и тяговой батареей на 62 кВт·ч.

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