Audi завершила выпуск спорткара R8

Audi выпустила последний экземпляр своего спорткара R8 на конвейере в Неккарзульме, сообщает Day.Az со ссылкой на Motor1.



Финальным R8 стал экземпляр с желтым кузовом, опциональной карбоновой отделкой и 20-дюймовыми колесами в версии Performance Quattro Edition.



Изначально Audi планировала снять автомобиль с выпуска немного раньше. Осенью 2022 года представили "прощальную" спецверсию R8, а снять модель с производства планировалось в конце 2023 года. Однако резкий всплеск популярности R8 на фоне информации о завершении сборки суперкара побудил компанию продлить выпуск модели еще на несколько недель.



В США в 2023 году удалось продать в полтора раза больше Audi R8, чем годом ранее - 1591 экземпляр против 1068. При этом рекордные продажи модели фиксировались в 2008 году, когда R8 разошtлся тиражом 5016 машин.



Audi R8, как и его соплатформенник Lamborghini Huracan, оснащались мотором V10 объемом 5,2 литра. После окончания производства обоих автомобилей (объявлялось, что Lamborghini Huracan также завершит свой выпуск) мотор прекратит выпуск.



Новый суперкар от Audi, вероятнее всего, укомплектуют гибридной установкой на базе V8, которую могут позаимствовать у Urus.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!