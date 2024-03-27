В Агентстве наземного транспорта объяснили изменение тарифов на парковку

Согласно новым ежемесячным тарифам на подземных парковочных местах, находящихся на балансе Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА), цены варьируются от 1 маната 66 гяпиков до 4 манатов 66 гяпиков за день. При самом высоком месячном тарифе плата за час составляет 20 гяпиков.

Как сообщили в среду Day.Az в АНТА, поступления от парковочной деятельности на подземных парковках в Доме правительства, Зимнем парке и Центральном парке не покрывают расходы в полном объеме.

"Имеющееся оборудование на парковочных местах (лифт, эскалатор, терминалы оплаты, система противопожарной защиты и т.д.) находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитальных вложений, средств на ремонт и обновление. Было сочтено целесообразным изменить существующие тарифы как с целью уменьшения ущерба, так и для повышения уровня предоставляемых услуг населению", - говорится в сообщении, распространенном АНТА.

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