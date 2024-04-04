Mitsubishi отказалась от идеи превращать Pajero в кроссовер

Компания Mitsubishi решила не превращать Pajero в кроссовер. Об этом сообщает японский журнал Best Car со ссылкой на источники. До этого он же озвучивал версию, что производитель хочет возродить модель и сделать из нее кроссовер, таким образом отказавшись от концепции внедорожника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тогда предполагалось, что Pajero станет богато оснащенным кроссовером с несущим кузовом. Однако новые сведения, которые получил журнал, могут опровергать эту версию. В частности, сообщается, что Pajero получит рамную конструкцию от нового внедорожника Triton. Издание предполагает, что Mitsubishi сохранит изначальную концепцию модели. Также один из инженеров компании сообщил изданию, что они "прилагают все усилия", чтобы возродить Pajero.

Предполагается, что дебют нового Mitsubishi Pajero состоится в 2027 году.

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