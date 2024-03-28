Представлен Citroen Basalt Vision

Представлен новый купеобразный кроссовер Citroen Basalt Vision, который выйдет изначально в Южной Америке и Индии. Производитель заявил, что этот компактный автомобиль сочетает в себе динамику купе с надежностью и практичностью кроссовера, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Мы рады представить третий этап программы, призванной стимулировать международный рост Citroen. Наши команды полны решимости воплотить в жизнь в ближайшие месяцы эту инновационную концепцию внедорожника-купе, который сочетает в себе смелый дизайн, простор внутри и уникальный комфорт. Мы уверены, что Basalt Vision, разработанный и произведенный на местном уровне, понравится большому количеству клиентов и укрепит наши позиции на основных рынках. Нам не терпится рассказать вам об этом больше в середине года", - заявил генеральный директор Citroen Тьерри Коскас.

Разработчики утверждают, что автомобиль будет уверенно стоять на дороге, при этом он предложит высокий клиренс, который позволит преодолевать легкое бездорожье.

Технические характеристики Citroen Basalt Vision пока не раскрываются. Продажи начнутся во второй половине 2024 года.

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