Maserati анонсировала сразу три новых электрических модели

Компания Maserati планирует выпустить три новых электрических модели. Запустив новое поколение купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio, Maserati взяла небольшую паузу в обновлении модельной линейки. Связана она не в последнюю очередь со сложностями, с которыми столкнулся итальянский автопроизводитель, но, похоже, все проблемы остались позади. Марка анонсировала сразу три новых электрокара, которые позволят ей не только расширить гамму Folgore, но и охватить сразу три сегмента - спорткаров, полноразмерных кроссоверов и премиальных седанов, передает Day.Az со ссылкой на Motor

Все текущие и будущие модели бренда от и до проектируются, разрабатываются и выпускаются в Италии, что потребовало от Maserati расширения производственных мощностей и оптимизации процессов. Сделано это в том числе и под запуск в производство сразу трёх новых моделей.

Первой, уже в 2025 году, на рынок выйдет электрическая версия суперкара Maserati MC20 - исполнение Folgore будут выпускать на историческом заводе в Модене, где сейчас делают бензиновые купе Maserati MC20 и кабриолет Maserati MC20 Cielo. После запуска Maserati MC20 Folgore его будут собирать в Модене, а версии с ДВС перенесут на другие сборочные площадки.

На 2027 год намечен выход флагманского кроссовера, который показ известен под внутризаводским обозначением E-UV BEV. Похоже, что модель получит новое имя и не станет вторым поколением Maserati Levante. Годом позже, в 2028, появится Quattroporte BEV - новое поколение флагманского седана Maserati, которое также будет превращено в электромобиль.

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