Geely Monjaro от "серых" дилеров: все преимущества и недостатки. Издание "Авторевю" оценило неофициальные продажи флагмана китайской марки и перечислило сложности, с которыми могут столкнуться покупатели. Статистика продаж за 2023 год указывает на то, что в России доля "серых" Geely Monjaro в общем объёме продаж модели превышает 50 процентов! Выяснилось, что цена - не единственный аргумент в пользу "параллельного" кроссовера, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Выгода при покупке Geely Monjaro у неофициальных продавцов - от 1,0 до 1,5 миллиона рублей, однако придётся смириться с отсутствием гарантии автопроизводителя, забыть о "бесплатных" отзывных кампаниях и потратиться на русификацию. По данным "Авторевю", новая прошивка обойдётся в 40-60 тысяч рублей. Если повезёт, после смены софта китайский Monjaro станет "умнее" официальной версии: появится голосовой помощник на русском языке!

У большинства китайских Geely Monjaro только подогрев передних сидений, тогда как дилерские кроссоверы могут похвастать обогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, подогревом заднего дивана и руля. Однако других важных отличий коллеги не нашли: техника официальных и "параллельных" кроссоверов одинакова, под капотом турбомотор Volvo, тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат Aisin, есть полный привод с муфтой BorgWarner.

Массовых проблем с надёжностью у Geely Monjaro не выявлено, поэтому значительная экономия при покупке выглядит оправданной. Статистика говорит сама за себя: самый дорогой кроссовер стал российским бестселлером Geely, но из 20,4 тысячи машин, проданных в прошлом году, по официальным каналам ввезены только 9,8 тысячи штук.

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