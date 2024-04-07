Редчайший супергибрид Lamborghini Sian FKP 37 Roadster появился в продаже в Дубае

Редчайший супергибрид Lamborghini Sian FKP 37 Roadster выставили на продажу. Недостатка в эксклюзивных суперкарах Дубай не испытывает, но ультрадорогие и невероятно редкие модели встречаются здесь не только на улицах мегаполиса, но и в автосалонах крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов. Дилерский центр F1rst Motors, например, выставил на продажу один из самых редких гиперкаров Lamborghini современности - компания предлагает всем желающим приобрести один из 19 выпущенных экземпляров гибридного Sian FKP 37 Roadster, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Премьера суперлимитированного автомобиля состоялась в 2020 году - 63 купе и 19 родстеров отсылают к 1963 году, когда Ферруччо Ламборгини основал на территории Сант-Агата-Болоньезе компанию Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A. Все машины были распроданы до премьеры, а сейчас отыскать закрытый и открытый Lamborghini Sian FKP 37 можно только на вторичном рынке.

Один из автомобилей и представлен в Дубае. Родстер окрашен в чёрный цвет Nero Aldebaran с множеством золотых акцентов, включая колёса, шильдики и крышку топливного бака. В аналогичном ключе оформлен и салон, где чёрные алькантара и кожа сочетаются с неокрашенным углепластиком и золотистыми элементами декора, а также нитью прострочки такого же цвета.

Технически модель идентична другим выпущенным Sian FKP 37 и оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового атмосферного мотора V12 мощностью 785 лошадиных сил и запитанным от ионистора 34-сильным электромотором e-motor, встроенным в роботизированную коробку передач ISR с одним сцеплением - совокупная мощность составляет 819 лошадиных сил. Пробег выставленного на продажу родстера заявлен как минимальный, так что цена в 4,6 миллиона долларов выглядит для такого экземпляра разумной.

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