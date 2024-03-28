Транспортные средства для межрайонных пассажирских перевозок оснастят видеокамерами

В Азербайджане транспортные средства, используемые для межрайонных пассажирских перевозок, будут оснащены видеокамерами.

Как сообщает в четверг Day.Az, это нашло отражение в решении Кабинета министров "Об утверждении "Требований к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси".

Транспортные средства, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, должны содержаться в технически исправном состоянии в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении". Автотранспортные средства, не прошедшие периодический техосмотр, не могут быть использованы в пассажирских перевозках.

Салон автотранспортных средств, используемых в регулярных пассажирских перевозках, должен быть оборудован полноценной системой вентиляции с функцией отопления и охлаждения.

Транспортные средства, используемые в регулярных внутригородских (внутрирайонных) и междугородных (межрайонных) пассажирских перевозках, должны быть оснащены видеокамерами с хранением записанной информации не менее 15 дней.

В автотранспортных средствах, используемых для регулярных пассажирских перевозок, должны иметься аптечка для оказания первой помощи, два огнетушителя, молоток для разбивания стекла окна аварийного выхода, противоскользящую стойку.

Решение вступает в силу с 1 июля 2024 года.

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