Xiaomi выпустила в продажу свой первый электромобиль

В четверг, 28 марта, в Китае стал доступен для предзаказа первый электромобиль корпорации Xiaomi седан SU7. Поставки должны начаться в конце апреля этого года, передает Day.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

Стоимость электромобиля - 29,9-41,5 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

В частности, можно будет выбрать одну из двух версий системы усовершенствованной помощи водителю (ADAS) - Xiaomi Pilot Pro, основанную на чипе Nvidia Drive Orin, и Xiaomi Pilot Max, оснащенную лидаром и автопилотом City NOA.

Емкость батареи, в зависимости от комплектации, составит 73,6 кВт/ч (700 км пробега), 94,3 кВт/ч (830 км пробега) или 101 кВт/ч (800 км пробега).

За дизайн автомобиля отвечала команда специалистов, ранее работавшая в BMW и Mercedes-Benz.

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