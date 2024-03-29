В Азербайджане резко подешевели в цене ряд автомобилей

В Азербайджане автомобильные транспортные средства, срок эксплуатации которых превышает 15 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не могут быть использованы в качестве такси.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в решении Кабинета министров "Об утверждении "Требований к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси"".

Автотранспортному средству, срок выпуска которого превышает 8 лет с даты, указанной в государственном регистрационном свидетельстве, не будет выдана пропускная карта, определяемая статьей 15.2 закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

Как это решение повлияет на стоимость автотранспортных средств, срок выпуска которых превышает 15 лет, занимающихся деятельностью такси?

После нового решения резко возросло количество объявлений о продаже автомобилей модели "Prius" на сайтах объявлений.

В своем заявлении Trend по этому вопросу эксперт по транспорту Эльнур Сардарлы сказал, что те, кто занимается деятельностью такси, в основном используют автомобили "Toyota Prius".

"После нового решения резко возросло количество объявлений о продаже автомобилей модели "Prius" на сайтах объявлений. Если вчера на сайтах объявлений было выставлено на продажу 443 автомобиля модели "Prius", то уже по данным на этот час количество автомобилей составляет 1200. 95 процентов выставленных на продажу автомобилей данной модели - это автомобили, выпущенные до 2008 года.

В целом, дата выпуска 60 процентов автомобилей модели "Prius", используемых в такси, превышает 15 лет. Это около 30 тысяч автомобилей. В настоящее время "Prius", который до вчерашнего дня продавался за 12,500 манатов, можно купить за 10500-10000 манатов. Ожидается дальнейшее снижение цен", - отметил эксперт.

Эксперт по транспортным вопросам Эльдениз Джафар подчеркнул, что цены на "Prius", дата выпуска которых превышает 15 лет, могут снизиться.

"Но я не думаю, что цены на эти автомобили резко упадут. В свое время автомобили этой модели были завезены в большом объеме в нашу страну. Среди них были как годные, так и негодные автомобили. Если количество такси резко сократится, то возрастет и использование личного транспорта. Кроме того, наша столица будет склонна к автомобилизации, если не будет усилен сегмент общественного транспорта - автобусов, метро. Так что спрос на транспортные средства снова будет расти. Также следует учитывать тот факт, что не каждый человек может купить новую машину", - заявил эксперт.

По словам эксперта, требования к такси должны были быть объявлены с 1 января этого года.

"Государство, продолжая свою социально ориентированную политику, предоставило некоторую отсрочку лицам, занимающимся деятельностью такси. Я думаю, что это правильный шаг. В такси должны работать профессиональные люди", - добавил эксперт.

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